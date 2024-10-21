غارات اسرائيلية طالت هذه البلدات جنوبًا

استهدفت صباح اليوم غارات معادية بلدتي كفرجوز وسحمر، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وشنّ الطيران الحربي المعادي قرابة التاسعة وعشر دقائق من قبل ظهر اليوم، غارة على محيط النافعة على اوتوستراد حبوش -النبطية.

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كما شن الطيران الحربي المعادي قرابة التاسعة صباحا، غارة استهدفت بلدة تول.

وأغار الجيش الاسرائيلي قرابة العاشرة الا ربعا من قبل الظهر، على محيط مبنى بلدية انصار.

واستهدف الطيران الحربي المعادي بغارة بلدة عنقون.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور، أنه تم انتشال جثتي الشهيدين علي محمود قشمر وعلي درويش عيد من تحت أنقاض المبنى الذي استهدف في غارة على بلدة صريفا.

الى ذلك، شنّ الطيران الحربي المعادي قرابة التاسعة والنصف صباحا، غارة على بلدة كفرتبنيت، أتبعها بغارة ثانية استهدفت منطقة عين السماحية بين بلدتي زوطر والنبطية الفوقا.

وأغار الطيران الحربي المعادي ليلا، على مبنى القرض الحسن في صور والشهابية. وأدت الغارة على المبنى في صور، إلى تدميره وإلحاق الاضرار المادية الجسيمة بعشرات المنازل المحيطة، بالإضافة الى أضرار جسيمة في إذاعة "صوت الفرح" التي تقع في المبنى المستهدف.

ونفذت مسيّرة معادية قرابة الثامنة صباحا، غارة بصاروخ موجّه مستهدفة معمل تجميع جفت الزيتون في بلدة انصار.



وقد تسببت الغارة بحريق في المكان، عملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على اخماده.



وكانت الاعتداءات استمرت ليلا على بلدات: صريفا، باريش، معركة، عيتا الشعب، الحوش، المساكن الشعبية، الرمادية، باتوليه، القليلة ومعروب.



وفجرا، أطلقت قوات العدو قذائف مدفعيتها الثقيلة باتجاه بلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة .



وفي اطار الاعتداءات المستمرة على سيارات الإسعاف، استهدف العدو سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية على طريق بئر السلاسل - خربة سلم، ما ادى الى وقوع اصابات في صفوف المسعفين.



من جهة أخرى، استطاعت فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية من انقاذ احد المواطنين العالقين تحت الركام في مبنى برازيليه في حي المساكن الشعبية، بعد اكثر من عشر ساعات من الغارة المعادية، كما سحبت من بين الانقاض جثة المواطن حبيب كردي من مبنى "طاهر" في حي بنايات الرز في العباسية.



واستمر تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي والمسيّر طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، بالإضافة الى اطلاق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.



وكانت قوات "اليونيفيل" أعلنت في بيان، ان العدو الإسرائيلي دمر عمدا سياجا وبرج مراقبة لموقعه في بلدة مروحين، مطالبة "باحترام سلامة جنود الامم المتحدة"، وجددت رفضها لطلب العدو بإخلاء عدد من المراكز في القرى الحدودية.