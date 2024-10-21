مشاهد سيعرضها حزب الله في "الوقت المناسب"

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يُنقل عن أوساط "حزب الله" كلام مفاده إنَّ جميع العمليات التي يخوضها عناصر المقاومة في جنوب لبنان ضدّ العدو الإسرائيلي، يجري توثيقها بالصوت والصورة ومقاطع الفيديو الواضحة، مشيرة إلى أنَّ كل تلك المشاهد موجودة لدى الإعلام الحربي.ووفقاً لتلك الأوساط، فإنّ الحزب سيعرض مشاهد من تلك المعارك الحيّة في "الوقت المناسب".