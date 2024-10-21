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لبنان

مشاهد سيعرضها حزب الله في "الوقت المناسب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-10-2024 | 01:45
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يُنقل عن أوساط "حزب الله" كلام مفاده إنَّ جميع العمليات التي يخوضها عناصر المقاومة في جنوب لبنان ضدّ العدو الإسرائيلي، يجري توثيقها بالصوت والصورة ومقاطع الفيديو الواضحة، مشيرة إلى أنَّ كل تلك المشاهد موجودة لدى الإعلام الحربي.
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ووفقاً لتلك الأوساط، فإنّ الحزب سيعرض مشاهد من تلك المعارك الحيّة في "الوقت المناسب".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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