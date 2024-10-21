هذا هو عدد الطلاب النازحين

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كشف تقرير اعدته منظمة الاونيسكو عن تداعيات الحرب على القطاع التربوي والثقافي ان حوالى 500 الف نازح هم من تلاميذ المدارس، وعلى الارجح لن يتابعوا دراستهم في وقت قريب.وبحسب المعلومات فان هذا الموضوع سيكون من ضمن الملفات التي سيحملها لبنان الى مؤتمر باريس.