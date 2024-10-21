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لبنان

هذا هو عدد الطلاب النازحين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-10-2024 | 02:15
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كشف تقرير اعدته منظمة الاونيسكو عن تداعيات الحرب على القطاع التربوي والثقافي ان حوالى 500 الف نازح هم من تلاميذ المدارس، وعلى الارجح لن يتابعوا دراستهم في وقت قريب.
وبحسب المعلومات فان هذا الموضوع سيكون من ضمن الملفات التي سيحملها لبنان الى مؤتمر باريس.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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