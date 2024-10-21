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لبنان

اصحاب المطاعم يناشدون

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-10-2024 | 03:45
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بعد تضرر العديد من المحال بسبب القصف الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، طالب العديد من أصحاب هذه المؤسسات، خاصة المطاعم منها عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بمساعدتهم في ايجاد محال اخرى في المناطق الآمنة من بيروت لاستخدامها بشكل مؤقت إلى حين انتهاء الحرب.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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