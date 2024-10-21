اصحاب المطاعم يناشدون

بعد تضرر العديد من المحال بسبب القصف الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، طالب العديد من أصحاب هذه المؤسسات، خاصة المطاعم منها عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بمساعدتهم في ايجاد محال اخرى في المناطق الآمنة من بيروت لاستخدامها بشكل مؤقت إلى حين انتهاء الحرب.

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