Advertisement

لبنان

الجيش ينعى ثلاثة شهداء

Lebanon 24
21-10-2024 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1265805-638651001931557972.jpg
Doc-P-1265805-638651001931557972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العسكريين المعاون أول الشهيد طارق عقل صبحه، الرقيب الشهيد أحمد حيدر حيدر والجندي أول الشهيد جعفر محمد جعفر اللذين استشهدوا بتاريخ 20/10/2024 من جراء استهداف العدو الإسرائيلي الآلية العسكرية في منطقة عين أبل، وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
Advertisement

 

المعاون أول الشهيد طارق عقل صبحه
من مواليد  7 /12 /1985  الدبابية – عكار.
تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتباراً من 26 /2 /2008.
حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
يُنقل الجثمان بتاريخ 21 /10 /2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الدبابية - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة الظهر ويُوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة البلدة المذكورة.

 

الرقيب الشهيد أحمد حيدر حيدر
من مواليد 1 /1 /1994  عيات – عكار.
تطوع في الجيش بصفة عريف اختصاصي اعتباراً من 1 /1 /2019.
حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
يُنقل الجثمان بتاريخ 21 /10 /2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة فنيدق - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة العصر ويوارى الثرى في جبانة الشهداء الكائنة في البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد الكائن في بلدة فنيدق – حي النبع.

 

الجندي أول الشهيد جعفر محمد جعفر
من مواليد  1 /2 /1990  الكواخ – الهرمل.
تطوع في الجيش بصفة جندي اعتباراً من 9 /12 /2015.
حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
يُنقل الجثمان بتاريخ 21 /10 /2024 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة البستان - الهرمل، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته بعد صلاة الظهر ويُوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والد الشهيد الكائن في بلدة البستان - الهرمل.
 
الجيش اللبناني ينعي ثلاثة شهداء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-10-21
06:12 | 2024-10-21
06:09 | 2024-10-21
06:04 | 2024-10-21
06:03 | 2024-10-21
06:02 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24