العدو الإسرائيلي يستهدف مزرعة في بدنايل.. وسقوط شهيد

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن غارة إسرائيلية إستهدف بلدة بدنايل في بعلبك.



وبحسب المعلومات، شنّ العدو الإسرائيلي الغارة على مزرعة ما أسفر عن سقوط شهيد سوري الجنسية.

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