غارات إسرائيلية على فروع القرض الحسن في هذه المناطق البقاعية

شنّ العدو الإسرائيلي غارات من مسيّرات على فروع قرض الحسن في البقاع وبعلبك.



واستهدفت الغارات مناطق سحمر، علي النهري، الهرمل، مشغرة، مدينة بعلبك (حيّ انعام)، اطراف حزّين وسهل بدنايل.

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