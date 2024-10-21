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لبنان
غارات إسرائيلية على فروع القرض الحسن في هذه المناطق البقاعية
Lebanon 24
21-10-2024
|
03:16
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شنّ العدو الإسرائيلي غارات من مسيّرات على فروع قرض الحسن في البقاع وبعلبك.
واستهدفت الغارات مناطق سحمر، علي النهري، الهرمل، مشغرة، مدينة بعلبك (حيّ انعام)، اطراف حزّين وسهل بدنايل.
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