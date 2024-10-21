Advertisement

لبنان

غارات إسرائيلية على فروع القرض الحسن في هذه المناطق البقاعية

Lebanon 24
21-10-2024 | 03:16
A-
A+
Doc-P-1265829-638651026594333580.jpeg
Doc-P-1265829-638651026594333580.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ العدو الإسرائيلي غارات من مسيّرات على فروع قرض الحسن في البقاع وبعلبك.

واستهدفت الغارات مناطق سحمر، علي النهري، الهرمل، مشغرة، مدينة بعلبك (حيّ انعام)، اطراف حزّين وسهل بدنايل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد استهداف القرض الحسن... ماذا قالت قناة إسرائيليّة بارزة عن "حزب الله"؟
lebanon 24
21/10/2024 13:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجرافات تعمل على فتح الطريق داخل سوق بعلبك التجاري بعد اقفاله بسبب الغارة الاسرائيلية على مركز القرض الحسن
lebanon 24
21/10/2024 13:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة استهدفت ليلا "القرض الحسن" في النبطية
lebanon 24
21/10/2024 13:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث": ضربات إسرائيل استهدفت نحو 15 فرعا لمؤسسة "القرض الحسن" من بين 31 في لبنان
lebanon 24
21/10/2024 13:20:18 Lebanon 24 Lebanon 24

القرض

الحسن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-10-21
06:12 | 2024-10-21
06:09 | 2024-10-21
06:04 | 2024-10-21
06:03 | 2024-10-21
06:02 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24