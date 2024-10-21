عربيد يلقي كلمة عن الوضع في لبنان امام الهيئة العامة للمجلس الإقتصادي الفرنسي

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يلقي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني، شارل عربيد، كلمة أمام الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي الفرنسي وممثلي المجتمع المدني الفرنسي، وذلك ضمن ديناميكية المؤتمر الدولي الداعم للشعب اللبناني ولسيادة لبنان، الذي دعت اليه فرنسا الاسبوع المقبل، وبدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي تيري بوده.وسوف تعقد هذه الجلسة يوم الثلاثاء، الموافق ٢٢ تشرين الاول، كما تمت دعوة رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول الفرنكوفونية للمشاركة افتراضياً.وتمثل هذه الكلمة "فرصة هامة للتعبير عن التحديات التي يواجهها المجتمع اللبناني، وإطلاق نداء قوي للتضامن مع لبنان وشعبه في ظل هذه الحرب المدمرة"، بحسب بيان عن عربيد.