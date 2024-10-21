بعدد من الصواريخ الموّجهة.. إستهداف إسرائيلي لمركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة أنصار (صور)

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وتسببت الغارة باضرار كبيرة في المركز وبعدد من سيارات وآليات الاسعاف والدفاع المدني وجرافة تابعين للهيئة الصحية الإسلامية. أدى العدوان الجوي الاسرائيلي الذي تعرضت له بلدة انصار اليوم الإثنين الى وقوع عدد من الاصابات بين مسعفي الهيئة الصحية الاسلامية بعدما استهدفتهم مسيّرة معادية بغارة على مركزهم في البلدة بعدد من الصواريخ الموجهة ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتسببت الغارة باضرار كبيرة في المركز وبعدد من سيارات وآليات الاسعاف والدفاع المدني وجرافة تابعين للهيئة الصحية الإسلامية.

إلى ذلك، أكد مسؤول الدفاع المدني في منطقة جبل عامل الثانية خضر الحاج علي أنّ "جهادنا الإنساني مستمرون به مهما بلغت التضحيات واشتداد العدوان" .



وأضاف: أنّ الجهات الاسعافية التي تقوم بواجبها والتي تتعرض لهذا العدوان اليوم، أصبحت برسم كلّ المنظّمات الدولية والتي تدّعي حقوق الانسان وحقوق المسعفين .



وختم: "باقون ومستمرون في تقديم الخدمة ولدينا القدرة التي تجعلنا أكثر فعالية وحضوراً في ساحات الجنوب ".





