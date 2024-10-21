النبطية شيعت شهداء الغارة على حي كسار الزعتر

شيعت مدينة النبطية شهداء المجزرة التي ارتكبها العدو امس في حي كسار الزعتر، وجرت مراسم الدفن بحضور عدد من الاهالي



وام الشيخ خميني ملك المصلين على الجثامين ليوواروا في الثرى في روضة الصالحين في النبطية والشهداء هم :حسن كمال، عبد قازان، محمد علي جلاد، عباس فارس.

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