بو حبيب بعد لقائه غالاغر في روما: شعرت بقلق الفاتيكان العميق لتدهور الأوضاع في لبنان

قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد لقائه وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال ريتشارد بول غالاغر في روما: "شعرت بقلق الفاتيكان العميق لتدهور الأوضاع في لبنان، لا سيما مصير ١٦ قرية مسيحية في جنوب لبنان، إضافة الى المراوحة السياسية وعدم إنتخاب رئيس للجمهورية، ولمست رغبة الفاتيكان بمساعدة لبنان على تخطي هذه الأزمة ، و توافقنا على ضرورة وقف المعاناة والقتل".

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