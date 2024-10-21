Advertisement

لبنان

الرئيس سليمان: في اي تعديل للقرار ١٧٠١ يجب تسمية ايران لادارتها لـ"حزب الله"

Lebanon 24
21-10-2024 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1265872-638651075522577869.jpeg
Doc-P-1265872-638651075522577869.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "اذا كان هناك نية في تعديل القرار ١٧٠١ فيجب ان يسمي بوضوح الجمهورية الاسلامية بعد ان قامت ايران رسمياً بادارة حزب الله وتعيين مشرف ايراني عليه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس سليمان: آمل ان يحمل وزير الخارجية الايراني مهمة وقف اطلاق النار
lebanon 24
21/10/2024 13:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف من بيروت: احمل رسالة من قائد الثورة والرئيس الايراني الى الشعب اللبناني
lebanon 24
21/10/2024 13:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني عبّر خلال لقائه الرئيس ميقاتي عن حرص بلاده على لبنان ودعمه في وجه العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
21/10/2024 13:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الايراني مسعود بزشكيان: لدينا إرادة مع الدوحة لتعزيز التعاون على مستويات عدة
lebanon 24
21/10/2024 13:20:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس

سليمان:

تعديل

للقرار

تسمية

ايران

لادارتها

لـ"حزب

الله"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-10-21
06:18 | 2024-10-21
06:12 | 2024-10-21
06:09 | 2024-10-21
06:04 | 2024-10-21
06:03 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24