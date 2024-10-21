قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "اذا كان هناك نية في تعديل القرار ١٧٠١ فيجب ان يسمي بوضوح الجمهورية الاسلامية بعد ان قامت ايران رسمياً بادارة حزب الله وتعيين مشرف ايراني عليه".

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