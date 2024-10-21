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لبنان

كركي يعلن إستمرار إستفادة السائقين العموميّين من تقديمات الضمان حتّى هذا التاريخ

Lebanon 24
21-10-2024 | 04:41
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منذ عام ومع بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، اتّخذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي سلسلة من الخطوات والتدابير من أجل احتواء مفاعيل الأزمة التي طالت كافّة الصّعد (الصحيّة والاقتصاديّة والإجتماعية، ...) وأثّرت بشكل كبير على المضمونين ولاسيّما النازحين قسراً من مدنهم وقراهم حيث يتعذّر عليهم تسوية معاملاتهم في مختلف إدارات الدولة.
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واستكمالاً لهذا المسار، وعلى ضوء مراجعات الكثير من السائقين العموميّين الذين يستفيدون من تقديمات الضمان الإجتماعي والذين توقّفت استفادتهم منها بسبب انتهاء صلاحية رخص سوقهم ولم يتمكّنوا من تجديدها بسبب الظروف الأمنيّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد،

وبناءً على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 169 تاريخ 26/2/2024، أصدر د. كركي تعميماً بتاريخ 21/10/2024 حمل الرقم 2197 قضى بموجبه قبول رخص السوق العموميّة منتهية الصلاحيّة حتى تاريخ 31/12/2024 ضمناً طالباً إلى جميع مديريّات ومكاتب الصندوق التقيّد بأحكام القرار المذكور في ما يتعلّق بجميع معاملات السائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي استمرارية استفادة هؤلاء السائقين العموميّين من كافّة تقديمات الصندوق حتّى نهاية العام 2024.

وفي هذا السياق، يجدّد د. كركي تعهّده باتّخاذ كافّة القرارات والتدابير التي من شأنها ضمان حق المضمونين، ولاسيّما النازحين منهم، في الحصول على خدمات وتقديمات الصندوق.
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