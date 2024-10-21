Advertisement

لبنان

هوكستين في عين التينة

Lebanon 24
21-10-2024 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1265877-638651084844754866.jpg
Doc-P-1265877-638651084844754866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل الموفد الاميركي آموس هوكستين الى عين التينة حيث يلتقي في هذه الأثناء رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفاوضات غير علنية مع هوكشتاين بشأن النقاط البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
21/10/2024 13:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الموفد الدولي آموس هوكشتاين الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
21/10/2024 13:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين في لبنان اليوم في "المسعى الاخير لوقف الحرب" وانجاز "اتفاق إطار سياسي - أمني"
lebanon 24
21/10/2024 13:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اسرائيل وضعت شروطها على الطاولة.. هوكشتاين يطرحها في لبنان لوقف النار
lebanon 24
21/10/2024 13:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24

بري

هوكشتاين

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-10-21
06:18 | 2024-10-21
06:12 | 2024-10-21
06:09 | 2024-10-21
06:04 | 2024-10-21
06:03 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24