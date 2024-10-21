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لبنان

وصول طائرة مساعدات صينية الى المطار

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:09
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وصلت طائرة مساعدات صينية الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ضمن الجسر الجوي الذي تقيمه الدول لإغاثة لبنان عقب العدوان الإسرائيلي.
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