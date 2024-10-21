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لبنان

عبدالله أثنى على قرار تمديد رخص قيادة السائقين العموميبن

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:17
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 كتب النائب بلال عبد الله عبر حسابه على منصة "اكس": "نشكر معالي وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، على قراره تمديد رخص قيادة السائقين العموميبن حتى آخر السنة، مما يسهل عملية استمرار استفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشكر موصول لمعالي وزير العمل مصطفى بيرم، ومدير الصندوق الدكتور محمد كركي".
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