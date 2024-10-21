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لبنان

وزير العدل بحث مع نقيب خبراء التخمين العقاري آلية دورات تدريبية

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:18
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إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه بالوزارة، في حضور الرئيس الأول الاستئنافي في بعبدا القاضي إيلي الحلو، رئيس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان خضر يموت، و أمين سر النقابة أنطوان غانم، وتمَّ خلال اللقاء استكمال البحث في الآلية التي ستُتبع لإجراء دورات تدريبية وتأهيلية للخبراء المدرجين على جدول النقابة من خلال معهد الدروس القضائية.
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وقد تمَّ الاتفاق على تحديد اجتماعات لاحقة بدءاً من الأسبوع المقبل في حضور رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة للبدء بهذه الدورات.

كما أثنى الوزير الخوري على الجهود التي يبذلها النقيب خضر يموت لإعادة تأهيل وصيانة معهد الدروس القضائية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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