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لبنان

بالصور... كتاب من الرئيس ميقاتي لوزير الماليّة

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:20
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وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير المالية يوسف الخليل، يتعلّق بتعويض المثابرة.
 
 
التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
 
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