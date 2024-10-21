حركة "أمل" وأهالي برج رحال شيّعوا المختار خليل سلمان خليل

شيعت حركة "امل" و اهالي بلدة برج رحال مختار البلدة خليل سلمان خليل (ابو ربيع)، شقيق الزميل جمال خليل، الى مثواه الاخير حيث ووري في الثرى في جبانة البلدة في حضور النائب علي خريس وعدد من الاهالي.



وتحدث خريس قائلا:" ارى بالفقيد الانسان العصامي المخلص والوفي لهذا الوطن الذي نذر نفسه لخدمة الانسان عملا بقول الامام القائد السيد موسى الصدر، الذي اعتبر ان خدمة الانسان من اصل الايمان بالله، وكما ان فقيدنا المختار هو من رجالات هذا الوطن الذين دافعوا عنه بالقول والعمل.اننا باسم الحركة والرئيس نبيه بري نتقدم بالعزاء لاهلي واهلنا من آل خليل وآل سبليني و اهالي بلدتي برج رحال وبدياس بخالص العزاء والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ".

ثم قام الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية بنقل الراحل الى بلدته برج رحال، وام المصلين على جثمانه الشيخ يوسف خليل. (الوكالة الوطنية للإعلام)