Advertisement

لبنان

حركة "أمل" وأهالي برج رحال شيّعوا المختار خليل سلمان خليل

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1265959-638651138854482230.jpg
Doc-P-1265959-638651138854482230.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شيعت حركة "امل" و اهالي بلدة برج رحال مختار البلدة خليل سلمان خليل (ابو ربيع)، شقيق الزميل جمال خليل، الى مثواه الاخير حيث ووري في الثرى في جبانة البلدة في حضور النائب علي خريس وعدد من الاهالي.

وتحدث خريس قائلا:" ارى بالفقيد الانسان العصامي المخلص والوفي لهذا الوطن الذي نذر نفسه لخدمة الانسان عملا بقول الامام القائد السيد موسى الصدر، الذي اعتبر ان خدمة الانسان من اصل الايمان بالله، وكما ان فقيدنا المختار هو من رجالات هذا الوطن الذين دافعوا عنه بالقول والعمل.اننا باسم الحركة والرئيس نبيه بري نتقدم بالعزاء لاهلي واهلنا من آل خليل وآل سبليني و اهالي بلدتي برج رحال وبدياس بخالص العزاء والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ".
ثم قام الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية بنقل الراحل الى بلدته برج رحال، وام المصلين على جثمانه الشيخ يوسف خليل. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2024-10-21
08:52 | 2024-10-21
10:01 | 2024-10-21
10:01 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24