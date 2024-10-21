هوكشتاين: غياب تطبيق القرار 1701 ساهم في الأزمة الحالية ويجب تغيير ذلك

أكّد الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين أنّ "أبناء الشعب اللبناني يُريدون العودة إلى منازلهم بشكل آمن، وحاولنا إحتواء الأزمة الحالية لكننا لم نتمكن من ذلك".

وقال هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة: "نبهتُ قبل أشهر حول ضرورة حلّ الأمور وإنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة".

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وأشار إلى أنّ "القرار 1701 نجح في وقف الحرب عام 2006، وهدفنا الوصول إلى اتفاق شامل يشمل تطبيق القرار".

وأضاف هوكشتاين أنّ "غياب تطبيق القرار 1701 ساهم في الأزمة الحالية ويجب تغيير ذلك".

وتابع: "عقدتُ لقاء بناء للغاية مع بري وشكرته على المباحثات المفصلة والحكومة اللبنانية تحتاج لدعم العالم ونحن ملتزمون بذلك".

وشدّد هوكشتاين على أنّ "العالم سيقف إلى جانب لبنان وقادته إذا اتّخذوا القرارات الشجاعة".