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لبنان

هوكشتاين: غياب تطبيق القرار 1701 ساهم في الأزمة الحالية ويجب تغيير ذلك

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:28
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أكّد الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين أنّ "أبناء الشعب اللبناني يُريدون العودة إلى منازلهم بشكل آمن، وحاولنا إحتواء الأزمة الحالية لكننا لم نتمكن من ذلك".
 
 
وقال هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة: "نبهتُ قبل أشهر حول ضرورة حلّ الأمور وإنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة".
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وأشار إلى أنّ "القرار 1701 نجح في وقف الحرب عام 2006، وهدفنا الوصول إلى اتفاق شامل يشمل تطبيق القرار".
 
 
وأضاف هوكشتاين أنّ "غياب تطبيق القرار 1701 ساهم في الأزمة الحالية ويجب تغيير ذلك".
 
 
وتابع: "عقدتُ لقاء بناء للغاية مع بري وشكرته على المباحثات المفصلة والحكومة اللبنانية تحتاج لدعم العالم ونحن ملتزمون بذلك".
 
 
وشدّد هوكشتاين على أنّ "العالم سيقف إلى جانب لبنان وقادته إذا اتّخذوا القرارات الشجاعة".
 
 
ولفت إلى أنّ "أميركا تُريد إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، ونعمل مع لبنان وإسرائيل للوصول إلى صيغة تضع حداً للنزاع القائم بشكل دائم"، وقال "التزامنا هو أن نحل النزاع استناداً للقرار 1701".
 
 
وأضاف هوكشتاين: "يجب أن تختلف الأمور عن السنوات الـ18 السابقة وبالتالي يجب تطبيق القرار 1701".
 
 
وأردف أنّ "المجتمع الدولي يجب أن يُساهم بدعم لبنان، ويجب أن نشهد على إعادة إعمار بعد الدمار وأن تكون هناك أيضاً إعادة إعمار اقتصادية".
 
 
وأكّد هوكشتاين أنّه "يجب دعم الجيش اللبناني وهو قادر على حماية مرافقه الحيوي والحدود".
 
 
وختم بالقول: "لا أتحدث عن تعديل القرار 1701، وستكون لنا محادثات بناءة مع لبنان وإسرائيل لوضع أفضل الطرق لوقف النزاع".
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
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