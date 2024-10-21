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لبنان

عن استئناف منح القروض لشراء الشقق.. هذا آخر ما تم كشفه

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:29
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أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، في بيان عن استئناف المصرف منح القروض المخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. تشمل هذه القروض شراء شقة، وتجديد منزل، وتشييد مبنى، وتركيب ألواح شمسية.
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وحدد حبيب عددًا من الشروط للموافقة على طلب القرض، منها ألا تتجاوز مساحة الشقة 150 مترًا مربعًا، وأن يكون صاحب الطلب لبنانيًا، وألا يمتلك أرضًا في لبنان. كما يتوجب على مقدم الطلب تأمين 20% من قيمة الشراء، وأن يتراوح راتبه الشهري بين 1200 و1500 دولار أميركي.

وأوضح حبيب أن قيمة القروض تصل إلى 50 ألف دولار أميركي لذوي الدخل المتوسط و40 ألف دولار أميركي لذوي الدخل المحدود، مع إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد أن جميع الطلبات تتم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف لتجنب التدخلات السياسية.

وذكر حبيب أيضًا أن 25 ألف شخص زاروا الموقع، وتمت تعبئة الطلب من قبل 6000 شخص، لكن 3000 طلب فقط استوفت الشروط. وأشار إلى أن القرض المدعوم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيمكن اللبنانيين من الاستفادة من قروض الإسكان المدعومة مرة أخرى، مشيرًا إلى أهمية سند الملكية.

علاوة على ذلك، تحدث عن خطط مستقبلية لزيادة مبلغ القرض الفردي إلى 100 ألف دولار أمريكي من خلال مناقشات مع صندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق الكويت للتنمية. كما يسعى المصرف إلى إنشاء صندوق مموّل من شركات التأمين بهدف منح قروض سكنية لمحدودي الدخل. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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