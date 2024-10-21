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لبنان

بلدة الدبابية شيّعت الشهيد المعاون أول طارق صبحة

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:45
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شيّعت بلدة الدبابية في عكار العسكري الشهيد المعاون أول طارق صبحة، الذي استشهد الى جانب الجندي جعفر جعفر والرقيب أول احمد حيدر، بعدما استهدف العدوّ الإسرائيليّ آلية للجيش يوم أمس، في منطقة عين إبل.
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