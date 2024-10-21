البابا فرنسيس أكّد قربه من الشعب اللبناني.. والراعي سلّمه 3 وثائق تناولت الوضع الامني في لبنان

استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وذلك في حاضرة الفاتيكان حيث شكر الراعي للبابا "اعلانه قداسة الاخوة المسابكيين الثلاثة الذي جرى بالامس".

كما أعرب عن "شكر اللبنانيين للبابا على اهتمامه الدائم بلبنان وبقضاياه"، مقدما له ثلاث وثائق خطية تناولت الوضع الامني الراهن في لبنان والوضع الاجتماعي والانساني جراء العدوان عليه خصوصا لجهة حالة النزوح الداخلية وكيفية مواكبتها من قبل الكنيسة ومؤسساتها. اما الوثيقة الثانية فتحدثت عن القمة الروحية الاسلامية - المسيحية الاخيرة التي انعقدت في بكركي الاسبوع الفائت والبيان الصادر عنها. فيما تناولت الوثيقة الثالثة الوضع السياسي المتعثّر ومسألة انتخاب رئيس الجمهورية.

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من جهته اعرب البابا فرنسيس عن "قربه الدائم من الشعب اللبناني وحرصه على المحافظة على ميزة لبنان في التنوع والحوار والعيش المشترك كما على دور ورسالة وحضور المسيحيين فيه".



بعد ذلك زار البطريرك الراعي الكاردينال بياترو يارولين امين سر دولة الفاتيكان حيث عرض معه للاوضاع في لبنان وبخاصة للمواضيع التي حملها الى الفاتيكان اضافة الى دور الديبلوماسية الفاتيكانية في المساعدة على حل تلك المواضيع.