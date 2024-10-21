Advertisement

لبنان

البابا فرنسيس أكّد قربه من الشعب اللبناني.. والراعي سلّمه 3 وثائق تناولت الوضع الامني في لبنان

Lebanon 24
21-10-2024 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1266010-638651168569628980.png
Doc-P-1266010-638651168569628980.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وذلك في حاضرة الفاتيكان حيث شكر الراعي للبابا "اعلانه قداسة الاخوة المسابكيين الثلاثة الذي جرى بالامس". 
كما أعرب عن "شكر اللبنانيين للبابا على اهتمامه الدائم بلبنان وبقضاياه"، مقدما له ثلاث وثائق خطية تناولت الوضع الامني الراهن في لبنان والوضع الاجتماعي والانساني جراء العدوان عليه خصوصا لجهة حالة النزوح الداخلية وكيفية مواكبتها من قبل الكنيسة ومؤسساتها. اما الوثيقة الثانية فتحدثت عن القمة الروحية الاسلامية - المسيحية الاخيرة  التي انعقدت في بكركي الاسبوع الفائت والبيان الصادر عنها. فيما تناولت الوثيقة الثالثة الوضع السياسي المتعثّر ومسألة انتخاب رئيس الجمهورية. 
Advertisement
من جهته اعرب البابا فرنسيس عن "قربه الدائم من الشعب اللبناني وحرصه على المحافظة على ميزة لبنان في التنوع والحوار والعيش المشترك كما على دور ورسالة وحضور المسيحيين فيه". 

بعد ذلك زار البطريرك الراعي الكاردينال بياترو يارولين امين سر دولة الفاتيكان حيث عرض معه للاوضاع في لبنان وبخاصة للمواضيع التي حملها الى الفاتيكان اضافة الى دور الديبلوماسية الفاتيكانية في المساعدة على حل تلك المواضيع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2024-10-21
08:52 | 2024-10-21
10:01 | 2024-10-21
10:01 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24