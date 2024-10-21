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لبنان

عز الدين عزى الجيش بشهدائه: العدو يستهين بالمعايير والمواثيق الدولية

Lebanon 24
21-10-2024 | 07:34
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تقدم المنسق العام لـ"تيار العزم "في عكار الدكتور هيثم عز الدين بالعزاء من المؤسسة العسكرية وكتب عبر "اكس":" بخالص العزاء، وصادق المواساة، نتقدم من الجيش اللبناني، وأهالي العسكريين الشهداء الذين سقطوا نتيجة همجية جيش نتن- ياهو  في قصف آليتهم على طريق عين ابل في الجنوب اللبناني. مرة جديدة يتأكد للجميع أن هذا العدو لا يترك فرصة إلا ويعبر فيها عن رفضه كل أشكال الحياة، واستهانته بكل المعايير والمواثيق الدولية، وأنه غير آبه بالدولة اللبنانية وأجهزتها الشرعية، وماض في خططه الوحشية التي لا توفر بشراً ولا حجراً. رحم الله الشهـداء الأبرار وألهم ذويهم الصبر والسلوان".
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