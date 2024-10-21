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لبنان

بشأن التهدئة في جنوب لبنان.. إليكم آخر ما قاله مسؤول إسرائيليّ

Lebanon 24
21-10-2024 | 07:39
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نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل منفتحة على صفقة من شأنها تهدئة الجبهة في جنوب لبنان وإطلاق الرهائن في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات للأراضي الفلسطينية". 
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