بشأن التهدئة في جنوب لبنان.. إليكم آخر ما قاله مسؤول إسرائيليّ

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل منفتحة على صفقة من شأنها تهدئة الجبهة في جنوب لبنان وإطلاق الرهائن في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات للأراضي الفلسطينية".

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