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لبنان
بشأن التهدئة في جنوب لبنان.. إليكم آخر ما قاله مسؤول إسرائيليّ
Lebanon 24
21-10-2024
|
07:39
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نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل منفتحة على صفقة من شأنها تهدئة الجبهة في جنوب لبنان وإطلاق الرهائن في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات للأراضي الفلسطينية".
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