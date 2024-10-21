لقاء سيدة الجبل: تأكيد على ضرورة رفض استمرار السلاح خارج الدولة

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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقره في الاشرفية الكترونيا، حيث لفت المجتمعون في بيان، الى ان "الاحداث، لا سيما التصريحات الأخيرة المهينة لرئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، أثبتت صحة رؤيتنا عندما رفعنا عنوانا صريحاً لنضالنا السياسي وهو "رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان". لقد أمضينا 24 سنة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وتحرير لبنان سنة 2000، نرفع الصوت مطالبين ببناء الدولة والتزام الدستور وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، لا سيما البند الأول فيه الذي ينص على حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. أما وقد وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، فإننا نكرر مطالبته إلى حزب الله بتسليم سلاحه إلى الدولة وفقا للدستور وقرارات الشرعية الدولية. وإن الإستمرار في السير بعكس هذا الإتجاه سيؤدي إلى المضي قدما في تدمير لبنان وهذا ما نرفضه بوضوح".وختم "اللقاء" بيانه متوجها الى اللبنانيين، قائلا: "مستقبلكم بين أيديكم، فإما الإستمرار في الواقع الحالي أو إنتقال جميع القوى السياسية والجماعات والشخصيات بوضوح تام لمطالبة حزب الله بتسليم سلاحه إلى الجيش". (الوكالة الوطنية)