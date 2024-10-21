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لبنان

أمرٌ يتعلّق بلبنان.. ماذا طلب ماكرون من نتنياهو؟

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:11
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أفادت الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العمل على حماية المدنيين في لبنان.
 
 
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