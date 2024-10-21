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لبنان

أمن الدولة: نقوم بالتدابير الأمنيّة المطلوبة لحماية أهلنا في مراكز الإيواء

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:20
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه البيان التالي:

"بعد العدوان الواقع على لبنان منذ سنة ونيّف، وبسبب تفاقم القصف  ولجوء قسم من اللبنانيّين إلى مناطق أكثر أمناً، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة دولة الرئيس نجيب ميقاتي ولمقرّرات مجلس الأمن المركزيّ برئاسة معالي وزير الداخليّة بسّام المولويّ، ومشاركة المدّعي العامّ التمييزيّ القاضي جمال الحجّار، وبعد الزيارة التي قام بها وفد من الفعاليّات البيروتيّة للّواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، مؤلّف من رئيس بلدية بيروت السيّد محمد عيتاني ورئيس جمعيّة بيروت للتنمية السيّد أحمد فؤاد هاشميّة ورئيس اتحاد عائلات بيروت السيّد محيي الدين الكشليّ والنائب السابق محمد أمين العيتاني وممثّل عن سماحة المفتي عبد اللطيف دريان، وبعد التداول بالإجراءات المطلوبة لمنع أيّ طابورٍ خامسٍ من تحقيق أيّ إشكالٍ مريب، صرّح اللواء صليبا أن أمن الدولة قامت وستقوم بالتدابير الأمنيّة المطلوبة لحماية أهلنا في مراكز الإيواء في مختلف المناطق اللبنانيّة، منعاّ لأيّ طابورٍ خامس من اللعب بين اللبنانيّين، بالإضافة إلى مراكز للإيواء استطاعت أمن الدولة فتحها بالتنسيق مع مختلف الجمعيّات الأهليّة، إسهاماً في مختلف النشاطات الضروريّة في التوعية والترفيه، بالتنسيق بينها وبين الحكومة العراقيّة وبتوجيهات من رئاسة الحكومة اللبنانيّة،  من دون أن ننسى المتابعة التي تقوم بها أمن الدولة مع الحكومة العراقيّة، للّبنانيّين الذين وصلوا إلى العراق حديثاً بسبب الحرب، في مرحلةٍ تُعتبر من أكثر المراحل المصيريّة خطورةً، والتي مرّت على لبنان، بالتعاون اليوميّ الحاصل بين أمن الدولة من جهة، و الجيش اللبنانيّ والمديريّة العامة لقوى الأمن الداخليّ والمديريّة العامّة للأمن العام من جهة ثانية،  متمنّياً لهذا التعاون أن ينسحب على كلّ اللبنانيّين، إذ من خلاله فقط يمكن للبنان الخروج من اللهيب الذي هو فيه".
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