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لبنان

3 عمليات لـ"الحزب".. مواقع إسرائيلية تحت القصف

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:26
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أعلن حزب الله استهداف 3 مواقع إسرائيلية بعد ظهر اليوم، الإثنين.
 
فقال في بيان أوّل أنّه استهدف عند الساعة 01:45 معسكر الـ100 شمال اييليت هشاحر بصلية صاروخية كبيرة.
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وفي بيانٍ آخر قال أنّه عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

وعند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الإثنين، أعلن في بيان استهداف موقع (2222) في جبل الشيخ بصلية صاروخية.
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