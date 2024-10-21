أعلن حزب الله استهداف 3 مواقع إسرائيلية بعد ظهر اليوم، الإثنين.

Advertisement

فقال في بيان أوّل أنّه استهدف عند الساعة 01:45 معسكر الـ100 شمال اييليت هشاحر بصلية صاروخية كبيرة.وفي بيانٍ آخر قال أنّه عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.وعند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الإثنين، أعلن في بيان استهداف موقع (2222) في جبل الشيخ بصلية صاروخية.