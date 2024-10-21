بشأن "اليونيفيل".. هذا ما طلبته ألمانيا من إسرائيل

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وقالت الناطقة باسم الخارجية الألمانية في تصريح صحفي، إنه بحسب اليونيفيل فإن "جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي هدمت عمدا الأحد، برج مراقبة وسياجا لموقع تابع للقوة، ما يثير أشد القلق لدى برلين".



وأشارت إلى أنّه "يجب ألا يتعرّض أمن عملية يتمّ القيام بها، بتفويض من مجلس الأمن الدولي وأفرادها للخطر".



أعلنت ألمانيا اليوم الاثنين، أنها تتوقع من الحكومة الإسرائيلية "توضيح كل حادث" طال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، و"حضتها" على توضيح ملابسات تدمير برج مراقبة وسياج في جنوب البلاد، والإعلان عن "نتائج التحقيقات في هذا الحادث بالذات"، وفقا لفرانس برس.وقالت الناطقة باسم الخارجية الألمانية في تصريح صحفي، إنه بحسب اليونيفيل فإن "جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي هدمت عمدا الأحد، برج مراقبة وسياجا لموقع تابع للقوة، ما يثير أشد القلق لدى برلين".وأشارت إلى أنّه "يجب ألا يتعرّض أمن عملية يتمّ القيام بها، بتفويض من مجلس الأمن الدولي وأفرادها للخطر".

هذا وأكدت اليونيفيل أنّ جنودها "لا يزالون في جميع مواقعهم" رغم "الضغوط التي تمارس على البعثة وعلى البلدان المساهمة".



وكانت القوة الدولية حذّرت الجمعة من "دمار واسع النطاق" لبلدات وقرى في جنوب لبنان حيث تخوض إسرائيل وحزب الله حربا مفتوحة منذ أواخر أيلول.



واتهمت اليونيفيل التي تضم حوالى 9500 جندي من أكثر من 50 بلدا، القوات الإسرائيلية بإطلاق النار "بشكل متكرر" و"متعمد" على مواقع لها. (سكاي نيوز)