شهداء بينهم أطفال... غارات إسرائيليّة عنيفة على بلدات بقاعيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان في غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة الهرمل.

وأشارت وزارة الصحة إلى إصابة 10 أشخاص آخرين في الغارة.

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كما استهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ بلدات طاريا وبوداي وشعث ورسم الحدث وخراج بيت مشيك.