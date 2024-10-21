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لبنان

شهداء بينهم أطفال... غارات إسرائيليّة عنيفة على بلدات بقاعيّة

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان في غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة الهرمل.
 
 
وأشارت وزارة الصحة إلى إصابة 10 أشخاص آخرين في الغارة.
 
 
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كما استهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ بلدات طاريا وبوداي وشعث ورسم الحدث وخراج بيت مشيك.
 
 
 
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