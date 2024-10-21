إتحاد بلديات المنية يستلم آلية جديدة لمركز الدفاع المدني بدعم دولي

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تسلم رئيس إتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي، بحضور هاشم الخير ممثلاً النائب أحمد الخير، المدير الإقليمي للدفاع المدني في الشمال صفاء زيادة ورئيس مركز الدفاع المدني في المنية مروان فهدا، آلية لمركز الدفاع المدني في المنية مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع إتحاد بلديات المنية وبتمويل من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية، من أجل تأمين الدعم اللوجستي، وبعض الأدوات والمعدات التي يحتاجها الإطفائيون في عملهم من بدلات وغيرها، على أن يتم تسليم الآليات الأخرى عندما تصبح جاهزة.ويأتي ذلك في ظل استمرار أعمال التحضير من أجل بناء مركز الدفاع المدني الجديد في المنطقة في أقرب وقت، بمتابعة من رئيس إتحاد بلديات المنية. (الوكالة الوطنية)