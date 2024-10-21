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لبنان
السنيورة: لبنان وصل إلى نقطة حرجة جدًا
Lebanon 24
21-10-2024
|
08:50
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أكد الرئيس فؤاد السنيورة، في حوار مع قناة "العربية"، أن لبنان وصل إلى نقطة حرجة جدًا بسبب المعارك العسكرية والعنف المستمر، والاستهداف الإسرائيلي الذي يشمل جميع المناطق اللبنانية. وأشار إلى أن هذه الظروف تؤدي إلى زيادة في أعداد القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير ممنهج وتهجير واسع للمدنيين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ اللبنانيين.
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وأشار السنيورة إلى أهمية التزام الحكومة اللبنانية بالقرار 1701، مشددًا على أن هناك ضرورة لوجود الجيش اللبناني بشكل فعال مع تعزيز إمكاناته، في حين دعا إلى ضرورة عدم السماح لحزب الله بالاستمرار في تجاوز هذا القرار.
وتحدث السنيورة عن الأحداث الجارية، مُقارنًا الوضع الحالي بما حدث في عام 2006، حيث أكد أن حكومته آنذاك لم تكن على علم بالتطورات التي أدت إلى تلك الأحداث. وأوضح أن حزب الله ارتكب نفس الخطأ الآن، وهو التصرف بشكل منفرد دون استشارة الدولة اللبنانية. وشدد على أهمية التعبير عن موقف حكومي واضح للالتزام بالقرارات الدولية.
فيما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، اعتبر السنيورة أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا جادًا من النواب، مُشيرًا إلى أنه يجب فتح المجلس النيابي لعقد جلسات لانتخاب رئيس جديد، مُحذرًا من المبررات التي تستخدم لتأجيل هذا الاستحقاق. ولفت إلى أن انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون يتطلب تعديلًا دستوريًا، مُشددًا على ضرورة الالتزام بالأصول الدستورية.
كما أكد أن الأوضاع الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار، تطبيق القرار 1701، وفتح المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد، مُشيرًا إلى أن هذه الخطوات ضرورية لإنقاذ لبنان من المخاطر المحدقة به.
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