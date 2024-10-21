الجميّل التقى النائبين منيمنة وحمدان.. وتأكيد على ضرورة أن يضطلع النواب بدورهم في هذه الظروف

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا النائبين ابراهيم منيمنة وفراس حمدان وجرى عرض للتطورات المتسارعة والخطيرة التي يشهدها لبنان على وقع الحرب المدمرة التي يتعرض لها.اللقاء حضره عضو المكتب السياسي الكتائبي جويل بو عبود ورئيس جهاز الإعلام باتريك ريشا وشدد على ضرورة وقف الحرب فوراً وضمان عودة النازحين إلى القرى الحدودية تفادياً لأزمات اجتماعية تلوح في الأفق.وبعد اللقاء أشار النائب إبراهيم منيمنة إلى أن اللقاء بحث النداء الذي أُطلق من مجلس النواب في ضرورة أن يقوم النواب بدورهم المطلوب منهم والتعبير عن موقف لبنان الرسمي في ظل الحرب القائمة انطلاقاً من فكرة فصل جبهة غزة عن جبهة لبنان وتطبيق ال 1701 ونشر الجيش في الجنوب وتوسيع صلاحياته لتشمل كل المفاصل الأمنية والعسكرية.ولفت إلى أن النقاش تناول أيضاً الانتخابات الرئاسية وكيفية مقاربتها من منطلق المصلحة الوطنية وضرورة التفاف اللبنانيين حول أجندة واضحة لعمل الرئيس لإخراج البلد من هذا المأزق بموازاة قيامه بما يتطلب منه كرئيس سيادي للتعامل مع مشكلة السلاح من جهة والعملية الإصلاحية التي يحتاج إليها البلد مشيراً إلى أن اللقاء كان جد ايجابياً وتضمن قواسم مشتركة عديدة مع الكتائب آملاً الاستمرار في اللقاءات والنقاشات مع كل القوى السياسية للوصول إلى أكبر قدر من التوافق والمساحة المشتركة لتقديم خريطة طريق واضحة للبنانيين بهدف استعادة بلدهم.