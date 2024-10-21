وزارة الصحة: 4 شهداء و 4 جرحى بسبب غارة العدو الإسرائيلي على الخرايب

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على الخرايب في الجنوب أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.

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