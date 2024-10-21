Advertisement

لبنان

وزارة الصحة: 4 شهداء و 4 جرحى بسبب غارة العدو الإسرائيلي على الخرايب

Lebanon 24
21-10-2024 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1266073-638651240816131230.png
Doc-P-1266073-638651240816131230.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على الخرايب في الجنوب أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 5 شهداء في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها
lebanon 24
21/10/2024 20:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 3 شهداء بسبب غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين
lebanon 24
21/10/2024 20:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 5 شهداء بسبب غارة العدو الإسرائيلي على بلدة صربين
lebanon 24
21/10/2024 20:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 4 شهداء و17 جريحا في حصيلة أولية لغارات العدو الإسرائيلي على الكرك
lebanon 24
21/10/2024 20:22:54 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة

الصحة:

شهداء

العدو

الإسرائيلي

الخرايب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:02 | 2024-10-21
13:15 | 2024-10-21
13:12 | 2024-10-21
13:04 | 2024-10-21
12:47 | 2024-10-21
12:30 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24