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لبنان

بوتين يمنح الجنسية الروسية لصحفي لبناني.. من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:57
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منح الرئيس فلاديمير بوتين الجنسية الروسية للصحفي اللبناني فادي بودية، الذي أصيب على الهواء مباشرة نتيجة غارة للجيش الإسرائيلي.
 
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على الهواء مباشر.. فيديو لحظة إصابة صحفي لبناني بغارة إسرائيلية | الحرة

 وتم نشر المرسوم الخاص بمنح الجنسية للصحفي المذكور، على الموقع الإلكتروني لنشر الرسمي للمعلومات القانونية.

وجاء في الوثيقة: "وفقا للفقرة "أ" من المادة 89 من دستور روسيا الاتحادية، أصدر مرسوما بما يلي: 1. منح الجنسية الروسية للأشخاص التالي ذكرهم:... 3) بودية فادي، من مواليد 15 يناير 1985 في لبنان".

وكان مقطع فيديو قد أظهر لحظة إصابة ضيف برنامج "حبر سياسي"، الصحافي فادي بودية، على الهواء في قصف إسرائيلي استهدف منطقة البقاع اللبناني. وسمع خلال البث دوي انفجار أعقبه تحطم زجاج نافذة في الموقع الذي كان يتواجد فيه بودية في البقاع، وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن بودية أصيب بجروح متوسطة من جراء الحادث. (روسيا اليوم)

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