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لبنان

بصاروخ أرض جو.. "الحزب" أجبر طائرات إسرائيلية على التراجع

Lebanon 24
21-10-2024 | 09:19
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أعلن حزب الله في بيان أنّه "أثناء خرق الطائرات الحربية الإسرائيلية لجدار الصوت فوق منطقة الزهراني جنوب لبنان، قامت وحدات الدفاع الجوي يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 بإطلاق صواريخ أرض – جو على الطائرات المعادية وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية. 
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