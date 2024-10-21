بصاروخ أرض جو.. "الحزب" أجبر طائرات إسرائيلية على التراجع

أعلن حزب الله في بيان أنّه "أثناء خرق الطائرات الحربية الإسرائيلية لجدار الصوت فوق منطقة الزهراني جنوب لبنان، قامت وحدات الدفاع الجوي يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 بإطلاق صواريخ أرض – جو على الطائرات المعادية وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

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