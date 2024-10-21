سليمان فرنجيه استقبل شيباني وسفير أرمينيا

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استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي وزير الخارجية الإيراني الخاص لشؤون غرب آسيا السيد محمد رضا شيباني والوفد المرافق، في حضور الوزير السابق يوسف فنيانوس وكان بحثُ معمّق في ما تعيشه المنطقة من حرب وتدمير ممنهج.واستبقى فرنجيه ضيفه والوفد المرافق على الغذاء.كما استقبل فرنجيه سفير أرمينيا لدى لبنان فاهان أتابكيان، في حضور دكتور جان بطرس وكان بحث في التطورات السياسية والميدانية في لبنان.