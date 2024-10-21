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لبنان

قتلته إسرائيل بغارة.. كرة اليد اللبنانية تخسر الأستاذ حسن

Lebanon 24
21-10-2024 | 10:30
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استشهد عضو الاتحاد اللبناني لكرة اليد، الأستاذ حسن كوثراني في غارة إسرائيلية على بلدة المروانية في جنوب لبنان.
 
وقد نعت ثانوية "منارة جبل عامل"، شهيد الأسرة التعليمية الأستاذ حسن عبر منشور لها على "فيسبوك".
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