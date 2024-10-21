قتلته إسرائيل بغارة.. كرة اليد اللبنانية تخسر الأستاذ حسن

استشهد عضو الاتحاد اللبناني لكرة اليد، الأستاذ حسن كوثراني في غارة إسرائيلية على بلدة المروانية في جنوب لبنان.

وقد نعت ثانوية "منارة جبل عامل"، شهيد الأسرة التعليمية الأستاذ حسن عبر منشور لها على "فيسبوك".