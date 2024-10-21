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لبنان

من الفاتيكان.. بث مباشر لقداس شكر بمناسبة إعلان قداسة الشهداء المسابكيين الثلاثة

Lebanon 24
21-10-2024 | 11:05
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بدأت مساء اليوم فعاليات قداس الشكر الاحتفالي الخاص بمناسبة تقديس الشهداء المسابكيين الثلاثة، وذلك في حاضرة الفاتيكان.
 
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ويترأس القداس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
 
لمشاهدة البث المباشر.. إليكم الفيديو المُرفق:
 
 
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