من الفاتيكان.. بث مباشر لقداس شكر بمناسبة إعلان قداسة الشهداء المسابكيين الثلاثة

بدأت مساء اليوم فعاليات قداس الشكر الاحتفالي الخاص بمناسبة تقديس الشهداء المسابكيين الثلاثة، وذلك في حاضرة الفاتيكان.

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ويترأس القداس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.