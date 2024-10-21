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لبنان

انهاء الحرب ونشر الجيش في الجنوب.. هذا هدف زيارة هوكشتاين الى بيروت

Lebanon 24
21-10-2024 | 11:34
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نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مسؤول أميركي قوله إن زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت اليوم كانت للمساعدة على إنهاء الحرب وليس لتلقي شروط لبنانية لفرضها على إسرائيل.


وأشار المسؤول الى ان "هدف الزيارة نشر الجيش في الجنوب ومساعدة الجيش للقوات الدولية لضمان انسحاب حزب الله من مناطق الجنوب حتى نهر "الأولي"، تزامنًا مع وصول مساعدات عسكرية له بقيمة 350 مليون دولار".
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