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لبنان

خرقٌ لجدار الصوت فوق مناطق لبنانية عديدة.. انفجارات قويّة جداً!

Lebanon 24
21-10-2024 | 11:50
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خرق الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، جدار الصوت على دفعتين في أجواء العديد من المناطق اللبنانية.
وأفاد مواطنون في صيدا والجنوب وإقليم الخروب عن دوي انفجارات عنيفة جراء خرق الجدار، وذلك عند الساعة 6.43 مساء.
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جدار الصوت

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