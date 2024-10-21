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لبنان

هذا ما فعله العدو بمنازل وكروم زيتون عند أطراف بلدتي عيتا الشعب ورميش!

Lebanon 24
21-10-2024 | 12:14
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عمد جيش العدو الاسرائيلي بعد ظهر اليوم، الى تفجير منازل عند اطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل لجهة بلدة رميش، وتزامن ذلك مع تعمد جنود العدو احراق عدد من كروم الزيتون، وإلقاء مواد حارقة في الحقول وفي اطراف بلدة رميش.
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كما أطلقت دبابات "ميركافا" عددا من القذائف المدفعية باتجاه المنازل الواقعة بين بلدتي عيتا الشعب ورميش. (الوكالة الوطنية)
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