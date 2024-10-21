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لبنان

"ليسوا هدفًا ".. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دان القصف الاسرائيلي للمدنيين في لبنان

Lebanon 24
21-10-2024 | 13:04
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دان مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان، "القصف الإسرائيلي العنيف لمختلف المناطق الحضرية والسكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان والبقاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، والذي يقول جيش الدفاع الإسرائيلي إنه استهدف مرافق مختلفة تابعة لجمعية القرض الحسن المالية، مشيرا إلى أنها متورطة في تمويل أنشطة حزب الله ضد إسرائيل".
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وقال في بيان: "تسببت هذه الهجمات في تدمير واسع النطاق للممتلكات السكنية والبنية التحتية المدنية والمباني التجارية، بالإضافة إلى الذعر الذي لا يوصف وموجة أخرى من النزوح بين سكان تلك المناطق"، مؤكدًا أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز اعتبار الأشياء التي تساهم اقتصاديا أو ماليا في المجهود الحربي لطرف في نزاع، هدفا قانونيا للهجوم على هذا الأساس وحده، لأنها لا تفي بتعريف الهدف العسكري".
 
وشدد على أنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي، وقال: "المدنيون والبنية التحتية المدنية ليسوا هدفا، ويجب أن تنتهي دوامة العنف هذه. إن وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات أمر ضروري لتلبية احتياجات السكان المدنيين وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

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