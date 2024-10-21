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وأضاف في تصريحات لـ"العربية إنجلش" أن "أوستن يواصل التأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل".وكان الجيش اللبناني أعلن أمس الأحد، استشهاد 3 من جنوده في ضربة إسرائيلية على مركبة عسكرية جنوبي لبنان.وأوضحت قيادة الجيش أن العسكريين الثلاثة استشهدوا في استهداف إسرائيلي لآلية كانت تقلهم جنوبي لبنان، على وقع تكثيف إسرائيل غاراتها على مناطق عدة في لبنان منذ نحو شهر.فيما دعت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم إلى موقف دولي حازم داعم لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) وإلزام إسرائيل التوقف عن ممارساتها العدائية تجاهها.يشار إلى أنه منذ تصاعد وتيرة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله الشهر الفائت، اتهمت اليونيفيل، التي تضم حوالي 9500 جندي من أكثر من 50 بلداً، القوات الإسرائيلية بإطلاق النار "بشكل متكرر" و"متعمد" على مواقع لها.فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه لم يكن يستهدف القوة الدولية.لكن هذه الحوادث أثارت موجة تنديد دولية.يذكر أن اليونيفيل انتشرت في جنوب لبنان عام 1978، بعد عملية عسكرية إسرائيلية بلبنان في العام نفسه.فيما تم تعديل مهامها وتوسيعها بعد حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل. (العربية)