هذا هو شرط لبنان لتقديم اقتراحه بشأن "الحرب"

نقلت قناة "الجديد" عن اوساط حكومية ان "لبنان لن يقدّم رده على ايّ مقترح قبل اعلان صريح من اسرائيل بوقف اطلاق النار".



وقالت الأوساط الحكومية: "لبنان لن يكرر تجربة الوقوع في الفخّ التي حصلت اثناء وجود الوفد اللبناني في نيويورك".

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