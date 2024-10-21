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لبنان

هذا هو شرط لبنان لتقديم اقتراحه بشأن "الحرب"

Lebanon 24
21-10-2024 | 13:32
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نقلت قناة "الجديد" عن اوساط حكومية ان "لبنان لن يقدّم رده على ايّ مقترح قبل اعلان صريح من اسرائيل بوقف اطلاق النار".

وقالت الأوساط الحكومية: "لبنان لن يكرر تجربة الوقوع في الفخّ التي حصلت اثناء وجود الوفد اللبناني في نيويورك".
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كما نقلت القناة عن مصادر سياسية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أَودع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين اليوم اقتراحاته التنفيذية لتطبيق القرار 1701، خلال اللقاء الذي جمعهما في عين التينة.
 

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