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لبنان

حبشي: الكلام عن خطط لا يكفي

Lebanon 24
21-10-2024 | 14:10
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أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، مساء اليوم الإثنين أنّ "منطقة بعلبك - الهرمل منكوبة نتيجة القصف الاسرائيلي وأهلنا اضطروا إلى ترك منازلهم وضغط النزوح كبير جداً وهناك 3 أنواع مراكز إيواء".
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تابع حبشي في حديث له عبر الـ "MTV"، أنّ "الكلام عن خطط لا يكفي والمجتمع المحلّي تلقف الأزمة منذ بدايتها وطريق الأرز في عهدة وزير الأشغال مع قدوم فصل الشتاء إلى جانب ضرورة تخزين المازوت".
 
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