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لبنان

تعليق من وهاب عن "مستشفى الساحل".. ماذا قال؟

Lebanon 24
21-10-2024 | 14:31
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على "إكس": "مستشفى الساحل موجود قبل تأسيس حزب الله والكلام عن وجود مخازن فيه غير منطقي وغير صحيح وهذا يؤشر الى البدء بإستهداف المستشفيات وعلى الجيش الانتشار في محيطه وحمايته".
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