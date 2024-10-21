تعليق من وهاب عن "مستشفى الساحل".. ماذا قال؟

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على "إكس": "مستشفى الساحل موجود قبل تأسيس حزب الله والكلام عن وجود مخازن فيه غير منطقي وغير صحيح وهذا يؤشر الى البدء بإستهداف المستشفيات وعلى الجيش الانتشار في محيطه وحمايته".

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