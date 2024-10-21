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لبنان

إجراء اتخذه مستشفى الساحل بعد مزاعم إسرائيل عنه.. هذا ما فعله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-10-2024 | 15:00
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علم "لبنان24" أنّ إدارة مستشفى الساحل أخلت جميع أقسامه من العاملين والموظفين والممرضين بما في ذلك قسم الطوارئ.
وذكر مصدر إداري في المستشفى أنَّ هذا الإخلاء يأتي بعد المزاعم الإسرائيلية التي تحدثت عن وجود أنفاق تحته، مشيراً إلى أنَّ "هذا الأمر يُعتبر تهديداً جدياً".
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وأوضح المصدر أن حالة من الهلع تسود أوساط الموظفين، وقال: "لن نضحي بأي موظف ومن واجبنا حمايتهم، ولهذا تم الإخلاء فوراً". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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