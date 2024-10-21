أول تعليق إسرائيلي على انفجار دمشق.. إليكم هوية المستهدف!

Advertisement

فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم الاثنين، بأن الغارة الإسرائيلية التي ضربت سوريا اغتالت رئيس وحدة تحويل الأموال لحزب الله.وأضاف في إفادة متلفزة، أن القيادي "أبو صلاح" الذي اغتالته إسرائيل كانت مهمته تدوير أموال حزب الله، وفق زعمه.أتى هذا بعدما أكدت وزارة الدفاع السورية أن الهجوم الإسرائيلي نجم عن غارة قتلت شخصين كانا في المركبة وهي من نوع دفع رباعي، وأصابت عددا من المارة.وسمع سكان دمشق صوت انفجار كبير دوى بسبب صاروخ استهدف سيارة في حي المزة الراقي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".إلى ذلك، تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمركبة المستهدفة التي كانت بالقرب من مجلس عزاء أقيم لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وأدى إلى مقتل من كان بداخلها.كما تضررت واجهة الفندق المجاور لموقع الانفجار القريب من وزارة الإعلام السورية، بينما ملأت السيارات المحترقة المكان. (العربية)